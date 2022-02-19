Паника, хаос и страх – именно такую реальность мы имели бы сейчас, если бы в течение года власти не закрыли группу каналов Медведчука и недавно Мураева. И именно поэтому борьба с пророссийскими медиа в Украине абсолютно актуальна и оправдана, если мы не хотим и дальше пожинать то, что имеем сейчас на Донбассе. Не сложно представить, что в течение года (с момента закрытия 2.02.2021) транслировалось бы по каналам холдинга Медведчука. Ликвидация NewsOne, 112, Zik и в настоящее время НАШ существенно снизила градус информационно враждебного нашествия, переместив рупоры в интернет.

И, может, и к лучшему, что всемирная сеть до сих пор дошла не во все уголки нашего государства. Потому что трезво и холодно думать, к сожалению, это не о большинстве украинцев, как бы досадно это не звучало. И именно эта часть общественности, в отличие от европейских стран, где таких меньшинство, массово идет наперекор решениям власти, какими бы даже хорошими они ни были. Начиная от вакцинации населения, фискализации ФЛП, растаможивания евроблях и заканчивая закрытием пророссийских каналов.

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И во время обострения на границе вся сущность оставшихся антиукраинских медиа проявилась снова. Показательны были последние три недели, когда появились первые сообщения о возможной эвакуации из Украины членов семей сначала американских дипломатов, а дальше и других стран. Вот тогда в пророссийских СМИ и началась жатва. Они уже даже не стеснялись и просто делились информацией друг от друга, сплотившись в один пул: "Путин нападет, все сбежали и бросили украинцев, наше спасение – только подписание "Минска".

11 февраля в Берлине Ермак не подписал документы, Путин "продолжал нападать" на нас из-за неназванных американско/британско/немецких источников в СМИ. Через некоторое время это все отрицалось на официальном уровне, но это уже не так интересно – аудиторию "прикормили". И даже месседжи о том, что информационная кампания о нападении специально разработана в США для давления на Путина, уже не имели значения.

Время шло, на сайтах закрытых ТВ, в телеграмм-каналах они отрабатывали свой сценарий, разгоняя панику. Например, отдельно сообщали про каждую страну, которая вывозит своих дипломатов и призывает уехать граждан. Даже Сомалиленд не обошли вниманием, но позже абсурдное упоминание о части бедной Сомали убрали, отредактировав сообщение.

Дальше все работало как по нотам – накручивание истерии и высмеивание темы создания отрядов терробороны в украинских городах, критика возможностей Украины что-то сделать в этом противостоянии, видео и фото войск, которые якобы уже почти под Киевом и даже сеявших сомнения обстрела детского сада в Станице Луганской. И часть населения, которая легко поддается панике, поверила и обрывала телефоны родных из Киева, востока и юга с вопросами "когда вы уезжаете", ведь уже все убегают.

В то же время столица и большинство регионов, на которые в первую очередь должен был напасть Путин, жили своей жизнью. Не удалось на этот раз раскрутить скупку продуктовых запасов в магазинах. Публикация месседжей с фото из нескольких супермаркетов, где бабушки раскупили акционный товар, не принесла желаемого результата. Как и дообеденные фото пустой столицы в воскресенье. Пытались запустить сообщения об обвале гривны и безумном курсе иностранной валюты. При этом они упустили суть: доллар так реагировал на новости, и успешно падал при положительных сигналах.

Что раздражает больше всего? Не вопрос по десятому кругу от знакомых: "Ну, что у вас там слышно?". Не "советы" малознакомых людей собирать чемодан, закупать продукты, потому что "Россия уже банк крови на границе развернула". А то, что это не скоро прекратится.

Я полностью за свободу слова, но не в том виде, который вредит нашей государственности, единению и миру. Уже пора прекратить идти на уступки и ждать, что оно все разрулится, и люди придут к национальной идее рано или поздно. Ее нужно воспитывать, и иногда методы будут жесткими.

В начале 1950-х гг. в Австрии только 49% населения идентифицировали себя с отдельной нацией и 46% называли себя германцами. И только события Второй мировой войны вынудили пересмотреть видение государственности и изменить приоритеты. И посредством правильных шагов в экономической, культурной и политической сферах через 30 лет этот показатель составлял 80%. Австрийцы со временем осознали себя частью европейской семьи, отвергнув имперско-монархические традиции и мысли о величественной нации.

У нас ситуация немного другая – мы имеем под боком соседа, пытающегося постоянно вернуть Украину в "большое государство" и держать под контролем.

И пока мы не обрубим щупальца гидры, которые враг давно и успешно запускал в наши сознания, формируя сказочку об "единнароде", мы не сможем двигаться дальше. Информационная война в современном мире не уступает вооруженной злости. Отличие состоит в том, что от войны будут человеческие потери, а от информационных атак – потеряем нацию и страну.

И как писал Гарри Гаррисон, паника – вещь хорошая, но мешает вспомнить, что головой не только едят.