Вторжение в Украину "испортило" Путина: эксперт по языку тела указал на очевидные изменения

Всемирно известный эксперт по языку тела Аллан Пиз, знакомый с президентом России Владимиром Путиным в течение 30 лет и обучавший его приемам языка тела еще в 90-х годах, заявил, что нынешнее безумное поведение лидера России в отношении Украины показывает, насколько его разум "испортился" за считанные месяцы. Путин совершил несколько серьезных исторических ошибок как политик, отметил Пиз.

В частности, эксперт утверждает, что просчет Путина был в том, что президент Украины Владимир Зеленский покинет Киев в первые дни вторжения, а российских военных украинцы встретят с цветами и объятиями. Поведение Путина существенно изменилось за последний месяц, говорится в интервью Пиза The Sun.

"Он сильно прибавил в весе, на нем много жира. Слухи среди многих моих друзей в России ходят о том, что у него рак толстой кишки. Увеличение веса часто является симптомом лечения. Путин всегда был фанатиком фитнеса. Очевидно, что сейчас он не занимается спортом. Поэтому в России ходят слухи о том, что он болен раком или болезнью Паркинсона на ранней стадии", – отметил эксперт.

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Поведение и язык тела Путина сильно изменились – он больше не "уверенный в себе управленец", а "юноша, который держит всех на расстоянии".

Длинный стол, за которым Путин принимает министров, положение самого лидера России в конце стола спиной к стене говорит о том, что он якобы ожидает покушения. Аллан Пиз называет это симптомом "усугубляющейся паранойи" как следствие долгой изоляции во время эпидемии COVID-19.

А необдуманные действия Путина относительно Украины можно объяснить болезнью Путина – физической или психической.

Эксперты по языку тела заявляют, что изменения у Путина указывают на то, что он может быть очень болен. Но поскольку его поведение становится все более беспокойным, спекуляции по поводу душевного состояния Путина, а также его физического состояния, вероятно, только усилятся.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в феврале 2022 Путин заменил из своего близкого окружения около тысячи человек. Речь идет о телохранителях, работниках прачечной, поварах и секретарях. То есть это люди, которые удовлетворяют его ежедневные личные и профессиональные потребности. Президент РФ сделал это из-за страха быть отравленным.

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