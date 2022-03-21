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БАЙДЕНУ НА ЗАМЕТКУ

Сегодня, 21 марта 2022 года в 13.15 по Киеву в воздушное пространство Польши вторгся российский военный самолёт.

Факт вторжения зафиксирован Украиной и странами-союзницами.

Это случилось сразу после того, как руководство Польши заявило о готовности направить своих миротворцев в Украину и накануне визита в Варшаву президента США Джозефа Байдена.

Рашистский рейх нагло угрожает Польше на глазах всего мира и предостерегает Джозефа Байдена от поддержки союзника по НАТО.

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Напомню, что Польша - член НАТО с 1999 года и на неё, в отличие от Украины, распространяется статья 5 Вашингтонского Договора, гласящая, что нападение на страну-участника НАТО является нападением на весь альянс.

В этой стране находится более 2 млн украинских беженцев.

Как поведёт себя лидер свободного мира - президент США?

Приедет ли в Польшу после этого?

Выступит ли с предупреждением к зарвавшемуся агрессору о том, что получит ВОЕННЫЙ ОТВЕТ в случае нападения на Польшу?

Или по-прежнему будет рассказывать о своей приверженности миру и нежелании воевать с Россией?

Поживём - увидим.

Если ответит так, как того требует обстановка - уверен, что кремлевская моль опять спрячется в своём бункере и "отсель будет грозить шведу", то есть, Байдену.

Если же мы вновь услышим традиционное: "главное - избежать войны между НАТО и Россией", то не сомневаюсь, что агрессор сделает выводы и пойдёт дальше.

Нежелание воевать с Россией стало манией западных лидеров. Они почему-то уверены, что их нежелания воевать с Россией достаточно для того, чтобы такой войны не было.

Поэтому и закрывают глаза на разрушения украинских городов, гибель украинцев и по сути геноцид в центре Европы.

Это позорное поведение имеет своё название - БЕСЧЕСТИЕ.

И тем, кто между БЕСЧЕСТИЕМ и ВОЙНОЙ сделал выбор в пользу БЕСЧЕСТИЯ, напомню одну мысль, высказанную великим ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДЕЯТЕЛЕМ ЗАПАДА - легендарным УИНСТОНОМ ЧЕРЧИЛЛЕМ, сказанным по поводу Мюнхенского соглашения, в результате которого за мир с Гитлером запад расплатился Чехословакией:

"У ВАС БЫЛ ВЫБОР МЕЖДУ ВОЙНОЙ И ПОЗОРОМ.

ВЫ ВЫБРАЛИ ПОЗОР.

А ТЕПЕРЬ ПОЛУЧИТЕ И ВОЙНУ"

И сегодняшний инцидент в Польше - это первый сигнал грядущей войны.

ОНА НЕИЗБЕЖНА

Даже если вы этого пока не осознаёте.

Сегодня кровь украинцев не только на руках путина.

Её брызги и на безупречных костюмах западных лидеров, молча наблюдающих за убийством наших сограждан.

ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ С РОССИЕЙ!

Так, господин президент?

P.S. Господин президент! Если Вы так боитесь войны НАТО с Россией, инициируйте исключение Польши из НАТО.

А то, не приведи Господь, прийдется объяснять своим избирателям, почему в этом случае не сработала статья 5 Вашингтонского Договора.