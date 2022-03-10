ВСУ за два дня уничтожили четыре Су-25 и два вертолета противника: оккупанты снизили темпы наступления – Генштаб
Вооруженные силы Украины за два дня уничтожили четыре самолета и два вертолета российских оккупантов. Противник уже снизил темпы наступления.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 10 марта. Отмечается, что начались пятнадцатые сутки сопротивления полномасштабному вторжению в нашу страну.
Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов.
ВСУ защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении.
Идет круговая оборона города Мариуполя.
Вместе с тем продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь.
На Сиверском направлении украинские защитники удерживают оборону города Чернигова. Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.
Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонные рубежи.
На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).
В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.
Группировка Воздушных сил ВСУ отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. Так, за последние два дня истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.
"Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства", – отметили в Генштабе.
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