ВСУ за два дня уничтожили четыре Су-25 и два вертолета противника: оккупанты снизили темпы наступления – Генштаб

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Вооруженные силы Украины за два дня уничтожили четыре самолета и два вертолета российских оккупантов. Противник уже снизил темпы наступления.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 10 марта. Отмечается, что начались пятнадцатые сутки сопротивления полномасштабному вторжению в нашу страну.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление ВС РФ в Донецком, Слобожанском и части Таврического операционного районов .

ВСУ защищают украинские города Харьков и Ахтырку. Основные усилия сосредотачиваются на недопущении продвижения противника в юго-восточном направлении.

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Идет круговая оборона города Мариуполя.

Вместе с тем продолжается прикрытие государственной границы с Республикой Беларусь .

На Сиверском направлении украинские защитники удерживают оборону города Чернигова . Принимаются меры по сдерживанию продвижения врага в направлении Киева.

Группировка сил и средств обороны Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонные рубежи.

На южном направлении осуществляется сдерживание противника в направлениях города Кривой Рог, Николаев, Вознесенск и населенный пункт Нововоронцовка (Херсонской области).

В других направлениях группировки войск проводят стабилизационную операцию и выполняют задачи территориальной обороны.

Группировка Воздушных сил ВСУ отражает ракетно-бомбовые удары и уничтожает средства воздушного нападения противника, осуществляет противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. Так, за последние два дня истребительная авиация и подразделения зенитно-ракетных войск уничтожили четыре штурмовика Су-25 и два вертолета противника.

"Противник снизил темпы наступления, его личный состав деморализован. Значительно увеличилось количество случаев дезертирства и мародерства", – отметили в Генштабе.

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