Зеленский обратился к украинцам: делайте все для защиты нашего государства, сражайтесь и помогайте. Видео
Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором призвал украинцев делать все для защиты своего государства. В частности, лидер обратился к жителям Херсона, Бердянска, Каховки, Энергодара, Мелитополя, Мариуполя и других украинских городов и сел.
Видео опубликовано в Telegram Офиса президента. Украинский лидер напомнил о страшном преступлении российских оккупантов в Херсоне, которые начали стрелять в мирных участников митинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).
"В этом видео я хочу отдельно обратиться к украинским городам и храбрым жителям этих городов. К свободному югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным "туристам" на танках. К Бердянску, Каховке, Энергодару, Мелитополю и, конечно, Херсону. К Херсону, где сегодня мы увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, которая подменяет их сознание. Рабы, привыкшие упаковывать в автозаки всех", – отметил президент.
Он подчеркнул, что рабы, присланные Россией, никогда не видели столько свободных людей на площадях, на улицах.
"Никогда не видели тысяч людей, не имеющих страха перед ним, перед рабами с оружием в руках. Рабы воспринимают волю как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше – выстрелы в мирных свободных людей", – констатировал украинский лидер.
"Херсон, держись! Мы не забудем никогда эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все с вами вместе. 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы и миллионы украинцев в мире. Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, где, созерцая Млечный Путь, чумаки ходили за солью, врагам будет несладко", – уверен гарант.
"И как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса", – подчеркнул Зеленский.
Украинский лидер заверил, что черная полоса ждет оккупантов повсюду, где они захватывают наших людей. Он напомнил, что Украина – не Россия и здесь сопротивление организовывать не нужно, поскольку для украинцев – это свойство души.
"И я очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на юге, никогда не промелькнуло даже на мгновение мнение, будто Украина о вас не помнит. Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом. И мы просим Бога поддержать вас, пока не можем изгнать чужестранцев. Это подвиг – то, что вы протестуете. Это счастье, что такие люди у нас есть. Что мы все – Украина", – отметил президент.
По его словам, украинцы сегодня стали борцами, во всех уголках страны они поднимаются так, что враг не верит, что это действительно – реальность.
"Но мы заставим их поверить. И заставим запомнить, что к нам им дороги нет. И никогда не будет. В Киев, который мужественно и величественно стоит над Днепром. В Харьков... Гордый, аккуратный, образованный Харьков. Который они бьют, а он никак не подчиняется... Чернигов... Древний! Чернигов, который со времен Орды не знал такого зверства, которое переживает теперь от русских военных... Сумы, Ахтырка и Лебедин... Изюм, Дергачи... Волноваха, Попасная... Бородянка, Гостомель, Макаров... Николаев... Мариуполь! Трудящийся и честный город! Мариуполь. Который оккупанты просто уничтожают. Разрушают в пепел. Но который переживет их всех. Ничтожных рабов, которые не умеют заботиться о собственной стране. О собственных людях. А еще и идут в чужую", – возмутился Зеленский.
Он заверил, что страна помнит и борется за каждого украинца. Украинский лидер также упомянул о городах, которые не находятся под ударами оккупантов, но находятся в тылу и поддерживают пострадавших украинцев.
"И каждому и каждой благодарны. Как людям, так и этим прекрасным городам. Как и Львову, как и Франковску, Хмельницкому, Черновцам, Тернополю, Луцку, нашему Ужгороду... Кропивницкому, Запорожью, Днепру, Кривому... Виннице, Ривне... Черкассам, Полтаве... Одессе! Тем, кого, возможно, нечасто вспоминают в речах. Но кто заботится о нашем общем будущем. Об Украине. И о свободе – для каждого из нас. Кто принимает людей, вынужденно покинувших свой дом. Кто работает на оборону. Кто отправляет гуманитарные грузы. Кто размещает эвакуированные предприятия. Кто лечит, кто помогает. Всем нам, а значит – себе", – отметил президент.
"Боритесь. Воюйте и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина – жила. И мы все – вместе с ней. Свободная и мирная. Которую мы так любим. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты 21 марта обстреляли безоружных участников митинга против оккупации Херсона. Против людей путинские преступники применили также светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Предварительно известно по меньшей мере о двух раненых оккупантами херсонцах.
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