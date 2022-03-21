Зеленский обратился к украинцам: делайте все для защиты нашего государства, сражайтесь и помогайте. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение, в котором призвал украинцев делать все для защиты своего государства. В частности, лидер обратился к жителям Херсона, Бердянска, Каховки, Энергодара, Мелитополя, Мариуполя и других украинских городов и сел.

Видео опубликовано в Telegram Офиса президента. Украинский лидер напомнил о страшном преступлении российских оккупантов в Херсоне, которые начали стрелять в мирных участников митинга (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"В этом видео я хочу отдельно обратиться к украинским городам и храбрым жителям этих городов. К свободному югу Украины, где солнце светит только желанным гостям, а не случайным "туристам" на танках. К Бердянску, Каховке, Энергодару, Мелитополю и, конечно, Херсону. К Херсону, где сегодня мы увидели, как в свободных людей стреляют рабы. Рабы пропаганды, которая подменяет их сознание. Рабы, привыкшие упаковывать в автозаки всех", – отметил президент.

Видео дня

Он подчеркнул, что рабы, присланные Россией, никогда не видели столько свободных людей на площадях, на улицах.

"Никогда не видели тысяч людей, не имеющих страха перед ним, перед рабами с оружием в руках. Рабы воспринимают волю как дикость, как опасность. У них испуг. Испуг, который пропагандисты умеют перековать на ненависть. А дальше – выстрелы в мирных свободных людей", – констатировал украинский лидер.

"Херсон, держись! Мы не забудем никогда эти кадры. Кадры из вашего города. На вашей площади и улицах мы были все с вами вместе. 40 миллионов украинцев нашего государства. Миллионы и миллионы украинцев в мире. Мы все видели, как вы стоите. Какие вы. Мы все почувствовали, как вы хотите вернуть свободу. На земле, где, созерцая Млечный Путь, чумаки ходили за солью, врагам будет несладко", – уверен гарант.

"И как только мы сможем к вам пробиться, сможем к вам прорваться, каждого оккупанта, который стрелял в мирных херсонцев просто за сине-желтый цвет, ждет черная полоса", – подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер заверил, что черная полоса ждет оккупантов повсюду, где они захватывают наших людей. Он напомнил, что Украина – не Россия и здесь сопротивление организовывать не нужно, поскольку для украинцев – это свойство души.

"И я очень хочу, чтобы у вас, все наши украинцы на юге, никогда не промелькнуло даже на мгновение мнение, будто Украина о вас не помнит. Каждый раз, когда вам тяжело, когда вам больно, когда вы сопротивляетесь, пожалуйста, знайте, что у нас в это время разрывается сердце, потому что мы с вами не рядом. И мы просим Бога поддержать вас, пока не можем изгнать чужестранцев. Это подвиг – то, что вы протестуете. Это счастье, что такие люди у нас есть. Что мы все – Украина", – отметил президент.

По его словам, украинцы сегодня стали борцами, во всех уголках страны они поднимаются так, что враг не верит, что это действительно – реальность.

"Но мы заставим их поверить. И заставим запомнить, что к нам им дороги нет. И никогда не будет. В Киев, который мужественно и величественно стоит над Днепром. В Харьков... Гордый, аккуратный, образованный Харьков. Который они бьют, а он никак не подчиняется... Чернигов... Древний! Чернигов, который со времен Орды не знал такого зверства, которое переживает теперь от русских военных... Сумы, Ахтырка и Лебедин... Изюм, Дергачи... Волноваха, Попасная... Бородянка, Гостомель, Макаров... Николаев... Мариуполь! Трудящийся и честный город! Мариуполь. Который оккупанты просто уничтожают. Разрушают в пепел. Но который переживет их всех. Ничтожных рабов, которые не умеют заботиться о собственной стране. О собственных людях. А еще и идут в чужую", – возмутился Зеленский.

Он заверил, что страна помнит и борется за каждого украинца. Украинский лидер также упомянул о городах, которые не находятся под ударами оккупантов, но находятся в тылу и поддерживают пострадавших украинцев.

"И каждому и каждой благодарны. Как людям, так и этим прекрасным городам. Как и Львову, как и Франковску, Хмельницкому, Черновцам, Тернополю, Луцку, нашему Ужгороду... Кропивницкому, Запорожью, Днепру, Кривому... Виннице, Ривне... Черкассам, Полтаве... Одессе! Тем, кого, возможно, нечасто вспоминают в речах. Но кто заботится о нашем общем будущем. Об Украине. И о свободе – для каждого из нас. Кто принимает людей, вынужденно покинувших свой дом. Кто работает на оборону. Кто отправляет гуманитарные грузы. Кто размещает эвакуированные предприятия. Кто лечит, кто помогает. Всем нам, а значит – себе", – отметил президент.

"Боритесь. Воюйте и помогайте. Гоните этих рабов! Гоните оккупантов! Чтобы Украина – жила. И мы все – вместе с ней. Свободная и мирная. Которую мы так любим. Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты 21 марта обстреляли безоружных участников митинга против оккупации Херсона. Против людей путинские преступники применили также светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Предварительно известно по меньшей мере о двух раненых оккупантами херсонцах.

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