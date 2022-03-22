ВСУ снова порадовали в Чернобаевке и сбили самолет над Мариуполем: Зеленский рассказал об еще одном дне борьбы с оккупантами

Глава украинского государства Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам по итогам 27-х суток героического противостояния российским захватчикам. Он отметил, что этот день показал, что с Украиной весь мир, поэтому мы будем бороться до победы.

Обращение опубликовала пресс-служба президента в ночь на 23 марта. Зеленский рассказал, что украинские защитники снова порадовали в Чернобаевке, сбили самолет над Мариуполем, а также удалось эвакуировать более семи тысяч жителей окруженного города (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наши Вооруженные Силы сегодня порадовали. Снова Чернобаевка – снова разгром оккупантов, снова сбитые российские самолеты. Особенно важно – бомбардировщик над Мариуполем и так будет с каждым, кто убивает наших людей, мирных людей на нашей мирной земле. Хочу еще раз повторить всем российским летчикам, которые не думают, какой приказ они выполняют. Убийство гражданских – это преступление, и вы будете отвечать", – подчеркнул президент.

Видео дня

Он отметил, что Украина продолжает работать на разных уровнях ради того, чтобы побуждать Россию к прекращению войны.

"Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются фактически каждый день, это сложно очень, иногда – скандально, но шаг за шагом идем вперед", – добавил президент.

Он поблагодарил всех международных посредников, которые борются за Украину и Европу, донося в Москву правду. Зеленский сообщил, что на этой неделе запланированы три важных саммита: "Большой семерки", НАТО и ЕС. На них должны одобрить помощь Украине и новые пакеты санкций против России.

"Будем работать, будем бороться как только можем. До последнего. Храбро и открыто. На всех площадках. С полной энергией. На результат. Со всеми нашими силами. И не устанем. Отдохнем, когда победим", – подчеркнул Зеленский.

Политик также рассказал о шагах власти по спасению Мариуполя. По его словам, министр иностранных дел Греции решил поддержать работу гуманитарных коридоров в город, где в бесчеловечных условиях и под постоянными обстрелами находятся около ста тысяч человек.

Коридоры для мариупольцев постоянно срываются российскими оккупантами – обстрелами или сознательным террором. Одна из гуманитарных колонн была просто захвачена на согласованном маршруте у Мангуша. В плену оказались работники ГСЧС и водители автобусов.

"Мы делаем все, чтобы освободить наших людей и разблокировать движение гуманитарных грузов. Вот почему я благодарен, когда представитель европейского государства высокого уровня соглашается лично присоединиться к гуманитарной миссии. Ожидаем реализации этого замысла руководителя греческого МИД уже в ближайшие дни. Несмотря на все сложности, сегодня все же удалось спасти 7 тысяч 26 мариупольцев", – рассказал президент.

Он добавил, что, кроме того, провел разговор с Папой Франциском, парламентом Италии, президентом Словакии Зузаной Чапотовой, премьер-министром Канады Джастином Трюдо и другими мировыми политиками.

С Его Святейшеством Зеленский говорил о поиске мира для Украины, о зверствах оккупантов, о гуманитарных коридорах в окруженные города, а итальянские парламентарии выразили максимальную поддержку нашему государству и пообещали усилить санкции против России и ударить по всем российским деятелям, ответственным за войну.

С Чапутовой был обсужден вопрос о сотрудничестве, безопасности, развитии Украины в Европейском Союзе. А с Джастином Трюдо были скоординированы позиции в преддверии саммитов НАТО и "Большой семерки".

"Особенный аспект – это гарантии безопасности для Украины. Жизненно необходимые не только нам, но и всем соседним странам. Через нашу безопасность, которая сцементирует мир на востоке Европы", – говорится в обращении президента.

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