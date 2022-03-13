ВСУ остановили оккупантов на многих направлениях, однако на одном из них врагу удалось продвинуться – Генштаб

Вооруженные силы Украины сумели остановить российских оккупантов на многих направлениях. Однако на Волновахском врагу удалось незначительно продвинуться.

Об этом в вечерней сводке 12 марта сообщает Генштаб ВСУ. В то же время отмечается, что противник так и не смог в целом достичь цели операции.

"Противник продолжает наступательную операцию против Украины. Проводит мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировки войск, а также осуществляет подготовку к продолжению наступления на Полесском, Сиверском, Слобожанском, Донецком, Таврическом и Южнобужском направлениях. На протяжении всего времени ведения боевых действий на территории Украины враг встретил мощное сопротивление. Ни на одном из направлений он не достиг цели операции, характер действий свидетельствует о неопределенности военного руководства Российской Федерации в вопросах стратегических задач и конечной цели так называемой "специальной военной операции", – отметили в ведомстве.

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Генштаб отмечает, что оккупационные войска несут значительные потери, замедлившие темпы наступления, на подавляющем большинстве направлений остановлены. Но противник продолжает уничтожать объекты военной и гражданской инфраструктуры.

Кроме того, с целью компенсации потерь оккупанты организовали подготовку дополнительных сил и средств для ведения боевых действий на территории Украины.

На Волынском направлении противник наступательных действий не предпринимал. Военным руководством Республики Беларусь усилена охрана границы с Украиной. Сохраняется высокая вероятность непосредственного участия вооруженных сил Беларуси в военной операции против Украины. Отмечается ведение воздушной разведки объектов на территории Украины с помощью БПЛА, предположительно с территории Республики Беларусь.

На Полесском направлении активные наступательные действия противника не зафиксированы. Проводятся мероприятия по восстановлению боеспособности и перегруппировке войск. Враг пытается провести разведку и уточнение позиций ВС Украины и возможных путей наступления. Оккупанты продолжают налаживание системы материально-технического обеспечения путем создания ремонтных баз на территории Республики Беларусь.

На Сиверском направлении противник сосредотачивал усилия на усовершенствовании оперативного построения войск и системы логистического обеспечения группировки.

На Слобожанском направлении враг проводил наступательные действия в районе населенного пункта Изюм, в дальнейшем пытается продвинуться в направлении Славянска. После полученных в районе города Харькова потерь вывел на территорию РФ (Белгородская область) одну из БТГр (батальонно-тактическая группа) 6-й общевойсковой армии для восстановления боеспособности. В то же время усилил группировку на указанном направлении за счет введения в операцию подразделений из состава Северного флота.

На Донецком и Таврическом направлениях противник производит штурмовые действия и огневые налеты. Не оставляет попыток штурма города Мариуполя . Российские оккупанты пытаются подготовить резервы и перейти в наступление на Северодонецк, Угледар и Запорожье. Враг имеет незначительный успех на Волновахском направлении – захватил восточные окрестности и пытается продвинуться дальше.

В то же время противник не отказывается от попыток проведения наступления на Кривой Рог, но успеха не добился. Враг ведет поиск слабых мест в обороне украинских защитников. В целях наращивания усилий вводит в операцию резервы из состава Воздушно-десантных войск. На отдельных направлениях пытается удержать ранее занятые рубежи.

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