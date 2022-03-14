ВСУ нанесли сокрушительные удары по полевым базам и складам оккупантов – Генштаб

Вооруженные силы Украины нанесли сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре российских оккупантов. Речь идет о полевых базах и складах противника.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ по состоянию на утро 14 марта. В ведомстве удары наносились для нарушения системы логистического обеспечения на временно занятых россиянами территориях.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны без существенных изменений. Вооруженными силами Украины нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины", – говорится в сообщении.

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В то же время оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах.

Генштаб вновь фиксирует нередкие случаи использования врагом гражданской инфраструктуры, в том числе и объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.

"Морально-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования" , – отметили в ведомстве.

Также в сводке говорится, что на территории РФ в городе Белгороде размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания.

Кроме того, есть информация насчет готовности вооруженных сил Беларуси к ведению войны с Украиной. Так, по словам одного из высокопоставленных чиновников сил специальных операций Республики Беларусь, спецназовцы вооруженных сил РБ участвовать в войне с Украиной не будут.

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