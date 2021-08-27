Вступление в НАТО и ЕС, борьба с агрессией России: Зеленский утвердил Стратегию внешней политики. Документ

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию внешнеполитической деятельности. В основе документа заложено вступление в Евросоюз и НАТО, а также противодействие российской агрессии.

Соответствующий указ глава государства №448/2021 подписал 26 августа. Полный документ обнародован на сайте Офиса президента (чтобы посмотреть его, доскролльтте страницу до конца).

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 июля о "О Стратегии внешнеполитической деятельности Украины"… Утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности Украины", – говорится в указе, который вступает в силу со дня его опубликования.

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Стратегия содержит 254 пункта, однако приоритетными являются направления по противодействию агрессии России, обеспечению независимости и суверенитета Украины, а также восстановления территориальной целостности.

Кроме того, среди приоритетов – вступление в Европейский Союз и НАТО.

Также Украина намерена продвигать свой экспорты и привлекать инвестиции, защищать права граждан за границей, утверждать положительный имидж государства.

Как сообщал OBOZREVATEL, Стратегия внешнеполитической деятельности была принята на заседании СНБО 30 июля. Документ, в котором есть четкая, понятная и содержательная стратегия, стал первым за 30 лет независимости страны.