Президент Украины Владимир Зеленский продолжил предлагать президенту РФ площадки для проведения двусторонней встречи и, на этот раз был озвучен совершенно неожиданный вариант – Ватикан. Причём, предложение встретиться в нейтральном Ватикане не на шутку, а даже намного сильнее, чем предложение встретится на оккупированной части Донбасса, перевозбудило российские СМИ и “экспертов”, ставших заранее оправдывать очевидный отказ Путина.

Что же, давайте разберём эту череду предложений Зеленского, которые, на мой взгляд, не преследуют какой либо иной практической цели, кроме как информационно психологического избиения кремлевского отшельника. И начну с предложения о встрече на оккупированной части Донбасса.

Я неоднократно отмечал, что российский президент, регулярно посещающий оккупированный полуостров Крым, практически никогда не посещал оккупированную часть Донбасса. Даже, банально, “дружеского” визита “дружественные” и “братские” псевдореспублики, не удостаивались от Путина.

И если пролистать всю хронологию президентства Владимира Путина, то в последний раз он посещал потенциально опасный регион в 2001 году и, это была Чечня. В свою очередь, образ российского президента, на протяжении всего срока его руководства Россией, тщательно формировался на нарративе мускулизма – “сильный” лидер “сильной” державы!

Владимир Путин на подводной лодке, Владимир Путин в кабине истребителя, Владимир Путин стреляет из снайперской винтовки и водит байк и как апогей – Владимир Путин с оголённым торсом скачет на вороном жеребце!

Но, по факту – Владимир Путин это трус, который не только больше года провёл в бункере в Ново-Огарёво, покинув свой рабочий кабинет в Кремле, в разгар пандемии, но и который после 23 января 2020 года не осуществил ни одной зарубежной поездки! Ни одной! Не говоря уже о посещении неких, потенциально опасных зон.

В свою очередь, что экс-президент Украины Петр Порошенко, что действующий президент Владимир Зеленский, регулярно посещали зону боевых действий на Донбассе. А Владимир Зеленский в 2020 и 2021 годах, не смотря на пандемию, провёл довольно активную внешнеполитическую деятельность с визитами в другие страны.

И вот, не успело спасть покраснение с лица Путина после первой пощёчины, Зеленский предлагает ему встретиться в Ватикане. А почему нет?

А нет, потому, что для России крайне болезненна религиозная тема, как один из плацдармов, которые Москва всегда использовала для внесения раскола в общество. И именно сейчас, когда православные церкви, за исключением РПЦ, сближаются с Ватиканом в стремлении этот раскол нивелировать, что приводит в неистовую ярость Данилов монастырь, Зеленский приглашает Путина в обитель идейных антагонистов российского режима! И опять же, для этого нужно лететь куда-то…

Разумеется, через Дмитрия Пескова прозвучит отказ и от этой встречи. Ведь выходит, что Владимира Путина вызывают на разговор, а не едут к нему на ковёр, как было бы в случае приезда Зеленского в Москву и как регулярно происходит с Александром Лукашенко.

Владимира Путина продолжают не просто морально унижать, нивелируя его образ “сильного” лидера, но и заставляют выйти из зоны комфорта. А вне зоны комфорта “сильный” лидер России выглядит, мягко говоря, смешно, а потому, не покинет её не при каких обстоятельствах, что в очередной раз морально его унизит.

К слову сказать, на карте мира предостаточно площадок, вполне приемлемых для проведения переговоров, но на которые Владимир Путин тоже никогда не согласится. Ведь в той или иной степени, они доставляют ему “политическую боль”.

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