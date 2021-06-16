Встреча Байдена и Путина: появилось расписание переговоров в Женеве

В сети появилось расписание встречи президента России Владимира Путина и главы США Джо Байдена. Она состоится в среду, 16 июня, в Женеве (Швейцария).

Мероприятие начнется в 14:35 по киевскому времени. Детали мероприятий опубликовал журналист издания The Oakland Press Марк Кевит у себя в Twitter.

Детали переговоров Байдена и Путина:

в 14:25 – фотосессия Байдена, Путина, а также президента Швейцарии Ги Пармелена.

В 15:55 – первый раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций.

В 17:40 – второй раунд встречи президентов.

По окончанию саммита состоится пресс-конференция Байдена. Затем он улетит в Вашингтон (США).

Видео дня

Напомним, что переговоры президентов пройдут в Усадьбе Ла-Гранж в Женеве. Ее заснял из космоса российский спутник дистанционного зондирования "Ресурс-П". Ожидается, что для освещения мероприятия будут присутствовать три тысячи представителей СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, президент США Джо Байден около 17:00 вторника, 15 июня, прибыл в Женеву. Первым приземлился борт с американским лидером, а затем – с российской делегацией и пулом. Сам Владимир Путин прилетит 16 июня.