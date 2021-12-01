Всем сторонникам жесткой президентской республики готов купить билет в Москву, – Гройсман

Украина, постоянно декларирующая и отстаивающая демократические ценности, сегодня имеет все риски установления автократии и жесткой централизации власти в государстве. В то же время, действующая власть называет тот хаос и бардак, который происходит в Парламенте и Правительстве – демократией.

Об этом заявил лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман во время дискуссии на Киевском Форуме безопасности. Мероприятие было посвящено вопросам будущего Украины и собрало ведущих политиков и ученых Украины, Европы и США.

Как отметил Владимир Гройсман, действующая власть идет по путинской России, где "галопирующая централизация власти" избрана единственно правильным вектором развития.

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"То, что называют демократией в Правительстве и Парламенте, на самом деле это бардак. Парламент не является субъектом законодательной инициативы, которая формирует систему законодательства и обеспечивает развитие государства. Правительство так же потеряло субъектность и формирует множество кризисов. Сегодня язык даже не "О форме правления в Украине, а о сбалансированности каждой ветви власти, - сказал Владимир Гройсман. - У нас должен быть субъектный парламент, президент, ограниченный в полномочиях Конституцией, должно быть правительство – порождено коалицией. Этого сейчас нет. У нас есть риски" автократии и централизации власти".

Как отметил Владимир Гройсман, сегодня стране не нужны внутренние потрясения, не нужны испытания общества "на крепость" попытками авторитаризма. Законодательство имеет достаточно критериев и решений для различных ситуаций – в том числе в организации досрочных выборов, например.

"Но когда я слышу, что некоторые авторы хотят жесткую президентскую страну, готовый купить им билет в Москву, или в Беларусь. Вот вам будет жесткая страна, – сказал Владимир Гройсман. – Надо идти по демократическому пути... В любых решениях нужны мудрость и государственный интерес".