Все здоровые силы в Украине должны объединиться, чтобы остановить 'Северный поток-2', – Порошенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко призвал все здоровые силы объединиться для сопротивления "Северному потоку-2", сообщается на сайте "ЕС".

Порошенко приветствовал решение Палаты представителей США внести в оборонный бюджет поправки по санкциям против энергетической аферы Путина, которая представляет угрозу не только Украине, но и ЕС.

"Тот случай, когда все здоровые силы в Украине, которым небезразлична судьба государства, должны объединиться, чтобы остановить Северный поток-2", – написал Петр Порошенко в Facebook.

"Вдохновляющей является новость о том, что Палата представителей Конгресса США поддержала поправки к NDAA, способные остановить запуск газопровода Путина и сохранить энергетическую безопасность и Украины, и объединенной Европы", – пишет Порошенко.

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"Со своей стороны привлеку все свои возможности и контакты в поддержку политики противодействия Северному потоку-2. Решение за Сенатом США, где, хочу верить, найдется достаточно стратегического видения и мудрости для остановки энергетической аферы века со стороны Кремля. Остановим Северный поток-2" вместе!", – призывает пятый президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, Петр Порошенко рассказал, кто стоит за становлением Зеленского как политика.