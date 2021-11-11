Порошенко рассказал, кто стоит за становлением Зеленского как политика

Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко предположил, что за становлением украинского президента Владимира Зеленского как политика стоит Игорь Коломойский. Он якобы финансировал этот процесс.

Так Порошенко прокомментировал новое обращение Зеленского к украинцам, которое было обнародовано 10 ноября, передает пресс-служба "ЕС". Лидер политсилы отметил, что в видео президент задается вопросом – что первично, яйцо или курица.

"Владимир Александрович, предельно ясно, что политика Зеленского зачал, породил и занимается Коломойский", – подчеркнул Порошенко.

Как утверждает лидер "ЕС", информация о том, что бизнесмен дал деньги "Кварталу 95" и Зеленскому на раскрутку, известна всему миру.

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"Он предоставил возможности каналу 1+1, где вы или общие владельцы, или вы там были менеджером, для того чтобы вы раскрутились. И сейчас вы пытаетесь, используя возможности этого канала, обманывать людей. В это уже никто не верит", – констатировал Порошенко.

"Вы боитесь применять санкции против Коломойского. Уже даже не незаконные санкции СНБО, а хотя бы дублировать американские санкции наших партнеров. И вам постоянно этот вопрос задают – в том числе и в США", – напомнил Порошенко.

По его словам, глава государства якобы "рассчитывается" с бизнесменом через "Центрэнерго", через право закупки российской электроэнергии.

"Из-за мирового соглашения с НАК "Нафтогаз" Коломойский от вас должен получить миллиард долларов", – говорит лидер "Европейской солидарности".