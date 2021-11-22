Все зависит от двух факторов: Кулеба оценил вероятность масштабного наступления РФ на Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что вероятность полномасштабного военного наступления Российской Федерации на Украину зависит от спокойствия украинцев и от силы западных партнеров. По его словам, главная цель России – сделать нашу страну слабой.

Кулеба подчеркнул, что украинские власти усиленно работают над тем, чтобы не допустить полномасштабного вторжения со стороны РФ. Об этом он рассказал в эфире программы "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24".

Министр рассказал, что Россия использует различные средства с 2014 года, чтобы дестабилизировать Украину и блокировать сотрудничество в военной сфере с партнерами. При этом Кулеба отметил, что Владимир Путин всерьез рассматривать вариант военного вторжения на территорию Украины.

Видео дня

В то же время дипломат подчеркнул, что Украина работает над комплексным трехуровневым планом сдерживания российской агрессии совместно с международными партнерами. На данный момент уже не стоит вопрос, есть ли угроза, речь идет о конкретном пакете действий.

Как сообщал OBOZREVATEL, агентство Bloomberg выступило с утверждением, что Вашингтон предупреждает союзников по ЕС о готовности Москвы рассматривать потенциальное вторжение на Украину. А аналитики подчеркнули, что в отличие от весеннего обострения, в этот раз переброска тяжелого вооружения происходит скрытно и при помощи элитных подразделений.

После публикаций в СМИ о вероятном нападении РФ топ-чиновники западных стран выступили с нетипично прямолинейными заявлениями. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность сообщениями о "необычной активности" России возле Украины и надежду на то, что РФ "не повторит ошибку 2014 года". Франция и Германия пригрозили Кремлю "серьезными последствиями". А в Великобритании добавили, что опасаются "случайной" войны.