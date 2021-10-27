Все причастные к фальсификации проекта закона об олигархах должны понести ответственность, – экс-нардеп

Все причастные к фальсификации проекта закона об олигархах депутаты и работники парламента должны понести уголовную ответственность. Текст проголосованного закона отличается от того, что хотят направить на подпись президенту.

Об этом заявил политик, экс-нардеп Леонид Емец в эфире телеканала "Прямой", пишет "Главком".

"Закон об олигархах, который они сейчас приняли, – это чистая статья о подлоге документов. Текст закона, который был проголосован, отличается от того, который сейчас хотят направить на подпись президенту. Сесть должен председатель комитета, секретарь комитета, руководитель аппарата, глава Верховной Рады, который это подпишет. И президент, который под этим поставит подпись", – заявил экс-нардеп.

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По мнению Емца, скандал с попытками подделать текст закона об олигархах является лишь одним из примеров грубого нарушения закона властями.

"Там вагон и тележка решений, которые перед ними задают вопросы: либо они остаются у власти, и тогда для них закон не действует, либо их после того, как иммунитет с них спадет, поведут к новому уже не такому стопроцентному генеральному прокурору. И это для них огромный вопрос", – добавил Емец.

Как сообщалось, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах, несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

В ходе голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, определяющей орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая – АМКУ, третья – СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороне. В частности, комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМК.