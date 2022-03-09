Все, что оккупанты делают с Мариуполем, – геноцид украинцев: Зеленский обратился к миру с новым обращением

Глава украинского государства Владимир Зеленский обратился к европейцам и украинцам из-за военных преступлений, которые совершают российские оккупанты на украинской земле. Политик подчеркнул: все, что россияне делают с Мариуполем – за пределом зверства.

Обращение президента обнародовали вечером в среду, 9 марта. Он отметил, что сегодня нужно быть едиными в осуждении военного преступления России, в котором отражается все то зло, которое оккупанты принесли в Украину (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Детская больница. Роддом. Чем они угрожали Российской Федерации? Что это за страна такая, которая боится больниц и роддомов и уничтожает их? Там были маленькие бандеровцы? Или беременные женщины собирались стрелять по Ростову? Кто-то в роддоме унижал русскоязычных? Это была денацификация больницы? Это было уже даже за пределом зверства. Все, что оккупанты делают с Мариуполем, это уже за пределом зверства", – сказал глава государства.

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Авиабомба на роддом – это окончательное доказательство того, что происходит геноцид украинцев, отметил Зеленский. Он призвал европейцев ужесточать санкции против России, чтобы у страны-агрессора не было возможности продолжать этот геноцид.

"Вы должны давить на Россию так, чтобы они сели за стол переговоров и завершили эту зверскую войну", – отметил он.

Президент напомнил, что россияне знают, что Мариуполь – это Донецкая область, на счет которой Украина слышала от россиян много обвинений и требований. Теперь же, отметил глава страны, видно, как в РФ на самом деле относятся к этому региону и к людям, которые там живут.

"Мы не делали и никогда бы не сделали ничего подобного этому военному преступлению ни с одним из городов Донецкой или Луганской областей. Ни с одним из городов на земле. Потому что мы – люди. А вы?" – сказал Зеленский.

Европейские партнеры, по его словам, полностью проинформированы о том, что происходит в Мариуполе и о ситуации во всех регионах Украины, где продолжаются боевые действия. В частности, политик переговорил с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем, президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, спикером Палаты представителей США Нэнси Пелоси, премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

"Работаем, чтобы Россия почувствовала последствия своих действий. Делаем все для того, чтобы наконец-то обезопасить наше небо. Мы должны вместе вернуть некоторым лидерам Запада смелость. Чтобы они наконец-то сделали то, что должны были сделать еще в первый день вторжения – или закрыть украинское небо от российских ракет и бомб или дать нам боевые самолеты, чтобы мы все сделали сами. Пауза без решения стала уже просто убийственной", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 марта около 16 часов российские военные обстреляли детскую больницу с родильным отделением в Мариуполе. По предварительным данным, пострадали 17 человек, о погибших информации пока нет.