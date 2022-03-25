Все больше российских военных начали переходить на сторону Украины – разведка

Российские военнослужащие с оружием в руках начали переходить на сторону Украины. Таким образом, они выразили желание принимать участие в борьбе против преступного режима Владимира Путина.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины. По данным ведомства, таких солдат становится все больше.

"Все большее количество российских военнослужащих не только отказываются участвовать в войне против Украины, но и переходит с оружием в руках на сторону Украины для участия в борьбе против преступного режима Путина", – сказано в сообщении.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 24 февраля общие боевые потери РФ за ориентировочно составили 15 800 человек личного состава. Также оккупанты утратили 530 танков, 1597 боевых бронированных машин, 108 самолетов и 124 вертолета.

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