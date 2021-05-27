Впервые в истории: Бюро женщин-парламентариев МПС возглавила украинка Леся Василенко

Народный депутат фракции "Голоса" Леся Василенко официально стала президентом Бюро женщин-парламентариев Межпарламентского союза (МПС) – старейшей межпарламентской организации в мире, которой более 130 лет и в которую входят парламенты многих стран мира.

Такую высокую должность в руководящих органах МПС Украина занимает впервые, передает пресс-служба "Голоса". По словам Василенко, назначение президентом Бюро МПС будет способствовать улучшению дипломатических отношений с парламентами других стран, а также усилит голос Украины в мире по ключевым международным вопросам.

"Следующие два года – большая возможность для нашей страны стать лидером в продвижении инклюзивной мировой повестки дня и равных возможностей для мужчин и женщин", – прокомментировала Леся Василенко.

В своей первой речи в качестве президента бюро женщин-парламентариев во время Ассамблеи МПС Леся Василенко обратила внимание парламентариев на необходимость учета принципов гендерного равенства при разработке национальных стратегий выхода из пандемии.

В частности, политик призвала парламенты всех стран усовершенствовать законодательство в вопросе гендерной чувствительности и отменить дискриминационные законы.

"Я имею честь впервые выступить перед Ассамблеей в качестве президента Бюро женщин-парламентариев МПС. В преодолении пандемии и развитии лучшего "завтра", мы должны помнить, что последствия COVID-19 вовсе не гендерно-нейтральные. На передовой борьбы с пандемией 70% борцов – это женщины. В то же время от последствий пандемии больше всего пострадали также женщины. Более 245 миллионов женщин со всего мира стали жертвами домашнего насилия. Женщин больше среди тех, кто потерял работу или был вынужден уйти в неоплачиваемый сектор экономики. В то же время только четверть депутатских мандатов и руководящих должностей в мире занимают женщины", – сказала Василенко.

Она подчеркнула: для построения более сильного, выносливого, безопасного и экологичного мира мировое сообщество парламентариев должно выполнить следующие 4 задачи: