Вероятность большой войны с РФ крайне мала, но Путин может усилить оружием 'Л/ДНР', – Яковенко

Если в России будет принято решение об открытых поставках вооружения в "ДНР" и "ЛНР", то вероятность начала спонтанной войны существенно возрастает. Но угроза крупномасштабного вторжения РФ увеличится в случае ослабления украинской армии.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко. "Если завалить их новейшим оружием, то образуется такое количество неконтролируемых обезьян с гранатами на границе с Украиной, что вероятность спонтанного непроизвольного выстрела из этого оружия возрастает", – предупредил он.

По оценкам оппозиционера, на сегодняшний день вероятность большой войны России против Украины крайне мала. Вместе с тем он назвал ряд факторов, которые могут увеличить такую вероятность.

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В частности, если по какой-то причине украинская армия ослабнет, если прекратится военная помощь со стороны НАТО, если в Украине не будет "мобилизационного плана" и общей готовности ответить на агрессивные действия противника.

Вместе с тем Яковенко заявил, что наибольшую опасность с точки зрения разжигания большой войны представляет инициатива партии президента РФ Владимира Путина "Единая Россия".

"Единая Россия" выступила с инициативой открыто вооружать бандитские формирования "Л/ДНР". Если эта инициатива будет поддержана, вероятность спонтанной войны возрастает", – предупредил он.

Напомним, секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак заявил о необходимости поставок отдельных видов вооружений донбасским "республикам".

Полную версию интервью с Игорем Яковенко читайте здесь.

Как писал OBOZREVATEL, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время Россия не сформировала ударной группировки для широкого наступления на Украину. Таким образом, угрозы вторжения нет.