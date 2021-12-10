Вопросы транспортной блокады Луганской ТЭС со стороны России должны решаться на уровне президента и премьера - депутат

Вопросы транспортной блокады Луганской ТЭС со стороны Российской Федерации должны решаться на уровне высшего руководства государства.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб.

"Это форс-мажорные обстоятельства и последствия конфликта на Донбассе. Поэтому необходимо принимать решения на уровне премьер-министра и президента для того, чтобы спасать Луганскую область", - сказала она в эфире "Украина24".

Одним из возможных временных вариантов решения может стать разблокировка поставок газа по государственной монополии НАК "Нафтогаз Украины".

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Напомним, Луганская ТЭС с 2014 года не имеет железнодорожного сообщения с остальной территории Украины. Две подъездные пути проходят с оккупированной территории и со стороны России. За 7 лет "Укрзалізниця", несмотря на обещания, так и не построила железнодорожный путь в город Счастье. Следовательно, город и ТЭС полностью физически зависимы от железнодорожных поставок с территории РФ. С 1 ноября 2021 Россия запретила поставки угля на Луганскую ТЭС в рамках угольной блокады Украины.

В сложившейся критической ситуации Луганская ОГА обратилась к премьер-министру с просьбой обеспечить бесперебойные поставки природного газа. Этот призыв поддержали народные депутаты.

Эксперты отмечают, что следствием угольной блокады России может быть обесточивание стратегических предприятий и объектов критической инфраструктуры области, а вместе с тем сотен школ и детских садов, более полусотни медицинских учреждений.