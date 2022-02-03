'Россияне – подданые': Курт Волкер заявил, что Украина неизбежно победит Путина

Украина сделала свой выбор в пользу западных ценностей и среди ее граждан укоренилась уверенность в силе гражданского общества и предстоящей победе в войне с Россией. Этого же нельзя сказать о жителях РФ, так как те чувствуют себя лишь подданными и готовы исполнять приказы, но не бороться за идею.

Об этом заявил в своей колонке для CEPA (Центр анализа европейской политики) Курт Волкер – американский дипломат, бывший постоянный представитель США в НАТО и бывший специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины. По его словам, вторжение России – реально и существует много мрачных прогнозов, но "в итоге победит Украина".

Дипломат подчеркнул, что Россия имеет временное преимущество в качестве и количестве своих вооруженных сил. Однако, по его мнению, в долгосрочной перспективе Москва столкнется с непреодолимыми трудностями.

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"После последнего вторжения России в 2014 году и захвата ею Крыма украинская национальная идентичность была заново выкована в горниле самообороны. Украинцы знают, кто они, а кем не являются, и готовы воевать. Они не смирятся с захватом со стороны России. Особенно молодые люди. Они все либо служили на передовой с Россией, либо знают кого-то из тех, кто служил. Молодые украинцы полны решимости построить ориентированную на Запад, демократическую и европейскую Украину", – сказал Волкер.

Он подчеркнул, что русский народ "не управляет своим государством: он подданный".

"Россия действительно может начать молниеносное вторжение и занять заметную часть украинской территории. Но захват какой-то территории станет агонией для России, поскольку украинцы смогут организоваться, чтобы противостоять оккупации их родины", – заявил Волкер.

По его мнению, российская оккупация никогда не сможет стать успешной. "Она не увенчалась успехом во время попытки Сталина заморить украинцев голодом в 1930-е годы, когда погибло 3,9 миллиона украинцев, и менее успешной она будет сегодня", – заявил дипломат.

Таким образом, считает он, несмотря на "краткосрочную боль", Украина в конечном итоге одержит победу в своей борьбе за существование без России благодаря своей приверженности человеческим ценностям и чувству национальной идентичности.

Он же призвал западные страны поддержать Киев уже сегодня, а не ждать того, что произойдет завтра.

"Когда украинцы в конце концов одержат верх – а они победят, – они вспомнят, кто рисковал, чтобы поддержать их, а кто остался в стороне", – добавил он.

Курт Волкер является заслуженным научным сотрудником Центра анализа европейской политики. Ведущий эксперт в области внешней и национальной политики безопасности США, он был специальным представителем США по Украине с 2017 по 2019 год и послом США в НАТО с 2008 по 2009 год.

Как сообщал OBOZREVATEL, США и НАТО отказались подписать договор с Россией и закрыть Украине двери в Альянс. Президент Российской Федерации Владимир Путин цинично обвинил Запад в преднамеренном создании сценария, призванного "втянуть его страну в войну".