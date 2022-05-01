Оккупанты на 9 мая могут заявить о принятии "Л/ДНР" в Россию, – Денисенко

Россия может заявить о так называемом присоединении "ЛНР" и "ДНР" к своей территории. Это может случиться на важную для Владимира Путина дату – 9 мая, когда в РФ отмечают День победы.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко. "Я думаю, что где-то в этом направлении они будут двигаться", – сказал он в эфире единого национального теле- и радиомарафона.

По его мнению, оккупантам нужно создать картинку какой-то "победы" на праздник. Россияне привыкли к "большим датам" отчитываться о новых "достижениях". Но поскольку боевыми успехами похвастаться они не могут, президент РФ может выступить с новым заявлением касательно территорий "Л/ДНР".

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Напомним, что ранее "Медуза" со ссылкой на источники писала: мол, Россия планирует в мае провести т.н. референдум о присоединении оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. По данным издания, "голосование" назначено на 14-15 мая.

Перед полномасштабной войной РФ "признала независимость" незаконных "Л/ДНР". В Европейском Союзе после этого приняли пакет санкций против России. Ограничения признали все 27 стран-членов ЕС.

Украина сообщила о подозрении главе и всем 418 депутатам нижней палаты Федерального собрания РФ за то, что они поддержали принятие решений, посягающих на территориальную целостность и неприкосновенность нашей страны.

Как писал OBOZREVATEL: