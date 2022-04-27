Арестович о встрече министров обороны в Германии: 40 государств мира работают на победу Украины

Встреча представителей 40 стран мира в Германии, которые собрались, чтобы обсудить военную помощь Украине из-за российского вторжения, свидетельствует о том, что весь Запад верит в военную победу Киева. На это работает вся западная машина.

Об этом сказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в интервью российскому правозащитнику Марку Фейгину в эфире его программы "Фейгин Live" вечером во вторник, 26 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Можем взять только цитату Остина (глава Пентагона. – Ред.). Он сказал, что "я переверну небо и землю, чтобы найти оружие для Украины такое, как нужно". Нужно понять простую вещь – Запад поставил вопрос четко, что речь идет о военной победе Украины и к этому все идет. На это работает вся машина. Сорок государств, не самых последних, это же ведущие государства мира. Они как-то справятся. Или участники ведущих военно-политических блоков справятся с поставками вооружения",– сказал он.

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По его мнению, "чахлая-дохлая российская военная промышленность не догонит такой потенциал".

"Вопрос гонки. Гонка потенциалов, которая не в пользу Российской Федерации с самого ее начала. Посмотрим, чем это закончится для РФ", – отметил советник руководителя ОП.

Арестович добавил, что поддержка сразу сорока ведущих стран мира – это очень показательная история.

"Я таких коалиций не помню еще. В конце Второй мировой войны на стороне антигитлеровской коалиции было 53 страны. Путин собрал против себя 40. Еще немного и он превысит результаты, против него будет больше стран мира, чем против фашистской Германии", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, для обсуждения военной помощи Украине на фоне войны с Россией на встрече в Германии 26 апреля собрались представители более 40 стран, в том числе США. Участники оборонных переговоров заявили, что мир настроен против вторжения России.