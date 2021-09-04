Во Дворце независимости вывесили картину с Лукашенко и автоматом. Фото

В официальной резиденции незаконно избранного президента Беларуси в Минске вывесили картину с Александром Лукашенко. На ней он изображен с автоматом в руках вместе со своим 15-летним сыном Николаем.

Соответствующее фото опубликовали в Telegram-канале "Пул Первого". Картину подарили президенту 30 августа на его 67-й день рождения (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Автор произведения, по словам Лукашенко, дочь одного из сотрудников его службы безопасности, пишет Daily Storm. Президент назвал тот день важным моментом в своей жизни и сказал, что картина ему понравилась.

Видео дня

Напомним, фото Лукашенко с автоматом в руках на фоне Дворца независимости появилось год назад. Тогда после выборов президента в Беларуси вспыхнули массовые акции протеста. Местные СМИ опубликовали запись, где Лукашенко стоит с автоматом Калашникова в руках. 23 августа 2020 года он прилетел в резиденцию на вертолете вместе со своим сыном, который был также вооружен. Президент вышел к силовикам, поблагодарил их и пообещал "разобраться" с протестующими.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пресс-секретарь Александра Лукашенко показала его новое фото с автоматом в руках. Снимок был сделан на фоне президентского дворца Независимости, который 30 августа был окружен протестующими.