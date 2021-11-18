Вмешательство правительства в распределение 'зеленого' кредита от ЕС отпугивает инвесторов от Украины – экс-глава МИД

Несоблюдение Украиной обязательств по ситуации с невыплатой зеленым инвесторам задолженности по целевым "зеленым" облигациям точно не способствует приходу инвестиций в Украину, считает эксминистр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

"Можем назвать еще много других примеров, когда Украина не придерживается своих обязательств. В этом контексте наша привлекательность страдает не столько от того, что происходит в последние дни, сколько от устоявшегося восприятия Украины, где нельзя полагаться на обязательства правительства", — заявил он в эфире канала Украина 24.

По словам Грищенко, дискриминационный подход к выплатам зеленым инвесторам задолженности не способствует приходу крупных инвестиций в Украину.

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"Для крупных иностранных инвесторов, имеющих выбор между Украиной и десятками других государств, очень много факторов, пока работающих против нас", — добавил эксминистр иностранных дел.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИДЕ.

ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

В аналитическом отчете инвестиционной компании Concorde Capital говорится, что попытка властей давить на ДТЭК невыплатой еврооблигаций является необдуманным решением и будет иметь негативные последствия для Украины на внешних финансовых рынках.