Власти или народу: украинцы высказались, кому больше выгоден законопроект об олигархах

Большинство опрошенных украинцев считают, что законопроект об олигархах больше выгоден власти, чем народу. Лишь подавляющее меньшинство уверено в обратном.

Такие результаты опроса, проведенного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу, 17 сентября. В голосовании, которое проходило дважды – в начале передачи и в конце – принимали участие зрители ток-шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Зрителям задали вопрос: "Кто получит выгоду от закона об олигархах?":

75% опрошенных ответили, что власть (в начале программы такое мнение высказали 76%),

25% ответили, что народ (в начале программы такое мнение высказали 24%).

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Судя по результатам, своего мнения зрители почти не изменили за исключением одного процента.

Как сообщал OBOZREVATEL, главной темой программы был законопроект об олигархах, который вызвал острую дискуссию среди гостей. Так, омбудсмен Людмила Денисова отметила, что документ нарушает Конституцию Украины и под его действие может попасть средний бизнес.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что закон нужно сперва принять, а потом отправлять для анализа в Венецианскую комиссию.