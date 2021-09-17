Мы не в Венеции: Арахамия ответил на передачу законопроекта об олигархах в Венецианскую комиссию

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что законопроект об олигархах следует сперва принять в Верховной Раде, а затем уже отправлять в Венецианскую комиссию. Таким образом он прокомментировал слова о том, что не стоит забрасывать комиссию "спамом".

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 17 сентября политик отметил, что сперва нужно решать свои проблемы. "Мы живем в Украине, а не Венеции", – сказал он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Сперва нужно решать проблемы Украины, а потом смотреть… Если международные партнеры будут говорить: тут у вас перебор, давайте скорректируем. Мы это сделаем, мы много раз уже так делали", – заявил Арахамия.

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Он добавил, что сперва нужно принимать законопроект, а затем уже совершенствовать его.

Напомним, что ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова пояснила, какие опасности для среднего бизнеса содержит законопроект об олигархах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Арахамия оскорбил корреспондента телеканала CNN, который на форуме YES в Киеве критиковал указанный законопроект.