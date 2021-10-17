Власть в Украине вместо борьбы с коррупцией зациклена на кампании против олигархов, – Аслунд

Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council Андерс Аслунд заявил, что президент Украины Владимир Зеленский вместо того, чтобы бороться с коррупцией, зациклен на олигархах.

Об этом Андерс Аслунд написал на своей странице в Twitter.

"Как показали недавние исследования AmCham (Американская торговая палата) и EBA (Европейская бизнес ассоциация), основной проблемой украинского бизнеса является крайне коррумпированная судебная система, за которой следуют некоторые подразделения правоохранительных органов (прокуратура и СБУ), но президент Украины Владимир Зеленский вместо борьбы с коррупцией ведет кампанию против олигархов, следуя примеру Путина", – отметил эксперт.

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Перед этим Аслунд заявил, что в отчете World Justice Project – международной организации гражданского общества, которая занимается продвижением верховенства закона во всем мире – Украина из 139 стран заняла 115-е место. В отчете говорится, что выше всего коррупция в судебной системе, полиции и Вооруженных силах Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Аслунд подчеркивал необходимость добавления США к переговорам по Донбассу. Он убежден, что присоединение Штатов к переговороному процессу сдвинули бы его с мертвой точки, поскольку "Россия их боится".