Власть не там ищет врага – Кличко прокомментировал преследование Порошенко

Мэр Киева Виталий Кличко поддержал пятого президента Украины Петра Порошенко. Киевский городской голова отметил, что власть не там ищет врага, а те действия, которые происходят сегодня относительно Порошенко, вредят государству.

Такое заявление Виталий Кличко сделал в пятницу, 24 декабря, в Twitter. Он отметил, что когда столь серьезные вызовы и внутри страны, и у ее границ, подобные действия негативно влияют и на ситуацию в государстве, и на имидж Украины.

" Что думает весь мир, когда два президента одной страны конфликтуют? Что думают граждане страны, когда ее нынешний и бывший президенты выясняют, кто больше враг? Хотя настоящий враг – известен и угрожает дальнейшей агрессией. А страна давно в осаде бедности, коррупции, высоких тарифов, коронавируса и экономического кризиса", – подчеркнул столичный мэр.

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Кличко подчеркнул, что сегодня, как никогда, необходимы единство украинского общества, совместные усилия всех патриотических сил. Чтобы сохранить страну, ее независимость и европейское будущее.

"Нам нужно бороться не друг против друга, а за Украину!", – резюмировал Кличко.