США предупредили европейских партнеров о вероятности вторжения РФ в Украину – Bloomberg

В США заявили об опасности вторжения российских войск в Украину. О ней Вашингтон предупредил коллег в Евросоюзе.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с мнением Белого дома насчет ситуации. Собеседники пояснили, что их данные подтверждены общедоступными доказательствами.

Отмечается, что Вашингтон внимательно отслеживает перемещение российских солдат. Там побаиваются возможной военной операции.

В то же время США пока еще не поделились своими данными с ЕС.

Ранее издание также писало, что Пентагон заметил наращивание активности войск РФ возле украинских границ. В частности, речь шла о переброске танкового батальона в Воронежскую область, что может свидетельствовать о наращивании военной мощи на полигоне Погоново.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил западных партнеров за предоставленные данные о российских войсках. В то же время он отметил, что маневры могут быть психологическим давлением.