Вице-спикер Рады обратилась к США, Британии и всем странам НАТО: закройте небо, дайте детям Украины жить. Видео

Вице-спикер парламента Елена Кондратюк срочно обратилась к странам НАТО, от которых зависит введение беспилотного режима над Украиной. Пока западные союзники обсуждают риски закрытия неба, в нашей стране ежедневно гибнут простые украинцы и их дети.

Об этом сама Кондратюк заявила на сайте Верховной Рады. Она убеждена, что этот вопрос нужно закрыть немедленно, поскольку каждый час промедления грозит десяткам, а то и сотням жизней (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Просто поставьте себя на место украинской семьи из Киева, Харькова, Херсона, Сум, Чернигова, Волновахи, Новой Каховки, Бучи каждого обстреливаемого РФ. Представьте, что сегодняшнюю ночь вы вместе со своими детьми и близкими проведете в холодном подвале, под звуки сирен и взрывов. А возможно завтра из-за очередного обстрела жилых кварталов, погибнут самые дорогие вам люди… И это мгновение и чье-то преступление против человечности – изменит вашу жизнь навсегда", – эмоционально сказала вице-спикер.

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Кондратюк уверена, что сегодня все зависит не только от прямого действия США, Британии и других стран Альянса, но и в скорости его принятия.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, международная петиция о закрытии неба над Украиной набрала больше миллиона голосов всего за два дня после создания. Теперь она будет рассмотрена высшим руководством НАТО.

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