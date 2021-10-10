Ветеранов войны на Донбассе выпустили из-за решетки после указа Зеленского

В Украине освободили из учреждений отбывания наказания 31 участника боевых действий. К такому шагу Государственная уголовно-исполнительная служба прибегла во исполнение указа президента Владимира Зеленского.

Речь идет о лицах, которые не совершали тяжких преступлений. Новостью в Facebook поделилась глава Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины в ОПУ Алена Вербицкая.

Отметим, что с соответствующим представлением об освобождении из-под стражи ветеранов войны на Донбассе к гаранту обратились представители Комиссии по вопросам помилования. В нем Зеленского просили освободить или частично уменьшить срок наказания для десятков осужденных военных.

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"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, лица осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненных убытков и устранение причиненного вреда, мнение органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и других обстоятельств, в соответствии с пунктом 27 статьи 106 Конституции Украины Владимир Зеленский поддержал предложение Комиссии и подписал указ о помиловании этих осужденных", – сообщалось на сайте Офиса президента.

Вербицкая отметила, что в ближайшее время 31 семья сможет встретить своих сыновей, мужей, отцов, братьев, а кто-то – наконец пожать руку своему сослуживцу.

"Искренне желаю всем помилованным и теперь свободным защитникам Украины никогда больше не возвращаться в места несвободы. Не потерять предоставленную возможность начать жизнь "с чистого листа". Цените свою и жизнь других людей, потому что она дается один раз. Цените каждую ее минуту ибо она мимолетная", – написала она.

Напомним: в августе, выступая на форуме "Украина 30", Владимир Зеленский заявил, что вместе с командой занимается помилованием украинских защитников. По его словам, для этого при Офисе президента была создана специальная консультативная комиссия, представители которой будут принимать решения относительно каждого отдельного приговора в отношении военных.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа президент подписал указ, которым в Украине был изменен порядок помилования. Так, документ позволил освобождать от отбывания наказания лиц, осужденных за коррупцию или вождение в состоянии опьянения.