Зеленский пообещал помиловать осужденных ветеранов войны на Донбассе

Глава государства Владимир Зеленский заявил, что вместе со своей командой активно занимается вопросом помилования украинских военных, которые защищали суверенитет и независимость Украины на востоке страны с 2014 года. В этих целях была создана специальная консультативная комиссия, члены которой и будут принимать решения по каждому отдельному приговору.

Об этом гарант рассказал в рамках выступления на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Украина 30. Защитники", трансляцию которой вел Офис президента на Facebook. Сегодня помощь в правовом поле необходима десяткам украинцев, которые принимали участие в вооруженном конфликте (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В 2014 году начало российской агрессии показало не только слабые места нашей армии, но и пробелы нашего законодательства. Из-за них тысячи граждан Украины, которые встали на защиту независимости Украины, на защиту нашего суверенитета, теперь сами нуждаются в защите в правовом поле", – заметил Зеленский.

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Как сообщал OBOZREVATEL, украинский гарант Владимир Зеленский внес существенные изменения в порядок процедуры помилования осужденных. Они коснутся сроков уже отбытого наказания и тяжести совершенного преступления.