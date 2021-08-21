Зеленский изменил порядок помилования в Украине: кого коснутся нововведения

Президент Украины Владимир Зеленский 20 августа подписал указ, который изменяет порядок помилования. Среди прочего он позволяет освобождать от наказания осужденных за коррупцию или вождения в состоянии опьянения.

Соответствующий документ № 373/2021 обнародован на сайте главы государства. Он вступает в силу со дня опубликования (чтобы посмотреть указ, доскролльте страницу до конца).

Указ вносит изменения в Положение о порядке совершения помилования.

Так, теперь можно будет помиловать осужденных за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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При этом освободить от наказания можно после отбытия сроков, установленных частью 3 статьи 81 Уголовного кодекса:

не менее половины срока наказания за преступления небольшой или средней тяжести;

не менее двух третей срока наказания за тяжкие преступление;

не менее трех четвертей срока наказания за особо тяжкое преступление (для лица, освобождавшегося ранее условно-досрочно).

Также в исключительных случаях указ позволяет подавать ходатайство о помиловании членам Комиссии при президента по вопросам помилования, омбудсменам или советникам – уполномоченным президента по правам детей.

Осужденные чиновники же должны сами обращаться в Офис президента.

Еще одним изменением является формат проведения заседаний Комиссии по помилованию. Теперь он может проходить в режиме видеоконференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Зеленский помиловал узника Кремля Сергея Литвинова, которого передали в Украину для отбывания наказания.