Вертолет с Разумковым на борту совершил аварийную посадку на Херсонщине – СМИ

В четверг, 13 мая, в Херсонской области совершил аварийную посадку вертолет, на борту которого находился спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Когда аппарат поднялся в воздух, датчик показал, что он неисправен.

Об этом сообщило издание "Цензор.НЕТ" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Отмечается, что поломка вертолета была незначительной, а приземлился он на то же место, с которого взлетал.

На Херсонщину Разумков приезжал с рабочим визитом. Как написал политик на своей странице в Facebook, в регионе он проверил работу КПВВ "Чонгар" и "Каланчак". Вместе с ним на административную границу с временно оккупированным Россией Крымом прибыла и спикер Сеймаса Литвы Виктория Чмилите-Нильсен.

Обратно в Киев спикер Рады хотел вернуться по воздуху, однако из-за неисправности вертолета ему пришлось пересесть в автомобиль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ГБР заявили, что основной причиной падения самолета Ан-26Ш в Чугуеве 25 сентября 2020 года стало незаконное разрешение руководства на полеты конвейерным способом. Однако трагедии способствовал и ряд сопутствующих факторов.

В бюро также объяснили, зачем военное руководство разрешало конвейерные взлеты и совместное обучение курсантов-летчиков и курсантов-штурманов.