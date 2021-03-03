Верховный суд отказался рассматривать второй иск к Зеленскому об отстранении Тупицкого

Кассационный суд в составе Верховного суда (КАС ВС) отказался рассматривать иск, который оспаривает указ президента Владимира Зеленского об отстранении судьи КСУ Александра Тупицкого.

Об этом сообщается на странице КАС ВС в Facebook. В суде пояснили, что срок обжалования истек.

"В постановлении от 2 марта 2021 года по делу № 9901/43/21 указано, что для обращения в суд по делам о принятии граждан на публичную службу, ее прохождения, увольнения с публичной службы устанавливается месячный срок, который является специальным для такой категории дел (ч. 5 ст. 122 КАС Украины). Истец обратился в суд 26 февраля 2021 года, однако срок обжалования указа президента Украины закончился 29 января 2021 года", – сказано в сообщении.

Учитывая это, Верховный суд решил оставить без движения иск и предоставить его автору время для устранения недостатков заявления.

Также отмечается, что истец уже обращался в суд, но 3 февраля ВС отказал в открытии производства. Решение было принято ввиду того, что иск не подлежит рассмотрению по правилам административного судопроизводства. Автор заявления затем подал жалобу в Большую палату Верховного суда.

Напомним, что президент Зеленский с 28 февраля на месяц отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ГБР предъявили подозрение отстраненному от должности председателю Конституционного суда Александру Тупицкому в совершении уголовных преступлений против правосудия.