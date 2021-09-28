Венгрия вызвала посла Украины из-за спора вокруг сделки Будапешта с 'Газпромом'

В Министерство иностранных дел Венгрии вызвали посла Украины в связи с критикой сделки по поставке газа из России. Глава МИД Петер Сийярто заявил, что это равносильно "нарушению суверенитета Венгрии".

Об этом сообщает Bloomberg. Ранее Киев раскритиковал Будапешт за подписание нового 15-летнего соглашения о поставках природного газа с российским "Газпромом". В ответ Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в ее внутренние дела.

"Для Венгрии энергетическая безопасность – это вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос. Нельзя обогревать дома политическими заявлениями", – сказал Сийярто.

Видео дня

Новость обновляется...