Венецианская комиссия дала заключение о законопроекте Зеленского по судебной реформе

Венецианская комиссия считает, что международные эксперты должны принимать участие в отборе членов Высшего совета правосудия, а при принятии решения о назначении его должны поддержать по меньшей мере двое международных экспертов.

Об этом стало известно из опубликованного вывода Венецианской комиссии. Она предоставила 11 рекомендаций по законопроекту президента Украины Владимира Зеленского №5068. Вскоре в ЕС призвали Украину выполнить рекомендации "Венецианки" по очистке ВРУ.

"Решение Этического совета следует считать принятым, если четыре члена проголосовали "за" и если среди этих четырех членов есть как минимум два международных эксперта; в случае раздельного голосования его следует повторить, если снова возникла такая ситуация, то решающим является голосование, включающее по меньшей мере двух международных экспертов", – заключили в комиссии.

Так, предлагается создать Этический совет, члены которого будут устанавливать соответствие кандидата на должность члена ВРП критериям профессиональной этики и добродетели.

В него будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три человека, которых выберут международные организации.

Комиссия подчеркнула, что в законе должны быть изложены критерии профессиональной этики и добродетели. Кроме того, мандат международных экспертов должен действовать шесть лет.

Отмечается, что закон должен предоставлять Этическому совету следственные полномочия для его работы. При отборе членов ВРП можно применить правила, по которым выбирали судей Высшего антикоррупционного суда.

Венецианская комиссия также назвала нереалистичным срок в три месяца, за который Этический совет должен проверить действующих членов Высшего совета правосудия. А также рекомендовала наделить Этический совет полномочиями устанавливать перечень кандидатов на должность членов ВРП, а не комитет Верховной Рады по вопросам правосудия.

Кроме того, рекомендуется, чтобы Этический совет предоставлял выводы о несоответствии в должности НАПК и НАБУ для дальнейших действий.

Позже посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас заявил: ЕС рассчитывает, что Украина будет придерживаться рекомендаций Венецианской комиссии по законопроекту №5068.

"Надеемся, что эта очень важная мысль проложит путь к установлению процедуры отбора в Высшую квалификационную комиссию судей (законопроект 3711-д), а также даст направление текущим дискуссиям по реформированию Высшего совета судей и нового закона о НАБУ", – написал он в Twitter.

Отдельно посол добавил, что особенно важным пунктом в заключении комиссии является участие международных экспертов в органах отбора и их решающий голос в принятии решений.

"Венецианская комиссия считает необходимым, чтобы после повторного голосования, голосования группы, которая имеет по меньшей мере два голоса международных экспертов, преобладало. Это важно не только для установления доверия к судебной власти Украины, но и приемлемо с точки зрения национального суверенитета..." – подчеркнул Маасикас.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Венецианская комиссия заявила, что отмена КСУ ответственности за недостоверное декларирование не имело четкой аргументации и "твердой основы в международном праве" и, возможно, "было запятнано" конфликтом интересов некоторых судей.