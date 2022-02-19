Вблизи Чернобыльской зоны появился понтонный мост: Волошин назвал угрозу

Понтонный мост через реку Припять, который предположительно был сооружен на территории Беларуси в 6,5 км от границы с Украиной, может быть использован Россией для совершения провокаций в Чернобыльской зоне. Но танки противника не войдут на территорию нашего государства, если их будут встречать ПТРК Javelin.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Влад Волошин. "Там уже нет сосредоточения российских войск, но мост остался", – заметил он, комментируя спутниковый снимок, на котором изображен понтонный мост.

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"Это один из путей в Чернобыльскую зону для совершения провокаций", – предупредил эксперт.

Он пояснил, почему этот маршрут вторжения может рассматриваться противником. Первая причина состоит в том, что Чернобыльская зона не населена, следовательно, она удобна для ведения боевых действий.

Вторая причина – недавнее заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что эта страна готова ответить на провокации украинских "нацистов". "То есть он фактически уже назвал виновных в возможной украинско-российской войне", – заметил Волошин.

Он пояснил, какую роль в предотвращении провокаций могут сыграть переносные противотанковые комплексы Javelin, имеющиеся на вооружении у ВСУ.

"Танк пойдет только тогда, когда он будет уверен в том, что Javelin там нет", – заверил эксперт.

Полную версию интервью с Владом Волошиным читайте здесь.

Напомним, на спутниковом снимке, полученном MAXAR Technologies виден понтонный мост через реку Припять. На Google-картах он еще не отображается.

Как писал OBOZREVATEL, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в настоящее время отсутствуют признаки полномасштабного вторжения российской армии в Украину, однако Кремль прибегает к провокациям, чтобы вынудить ВСУ к военному ответу.