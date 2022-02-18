Волошин: Путин не готов к долгой войне против Украины, но продолжает стягивать войска. Интервью

Страна-агрессор Россия не способна к ведению затяжной войны с Украиной. В Кремле делают ставку на блицкриг – быструю операцию, которая не предполагает оккупации территорий и городов. Фактически никакого отвода войск РФ от границы не было, угроза вторжения все еще актуальна, но военная помощь Запада поможет Украине выстоять.

Понтонный мост, появившийся в Беларуси в непосредственной близости от Чернобыльской зоны, может быть использован для организации провокаций на территории Украины. Но в настоящее время сосредоточения сил противника вблизи моста нет. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказался военный эксперт Влад Волошин.

– Россия заявляет об отводе войск от границ с Украиной, но разведка США сообщает о том, что, наоборот, количество военных увеличилось на 7 тысяч. Что происходит?

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– Такое отведение войск больше напоминает перегруппировку войск. Например, та же 3-я и 150-я мотострелковые дивизии, которые находились в Крыму, сейчас вроде бы выводятся в места постоянной дислокации, то есть на границу с Украиной.

Место постоянной дислокации 150-й мотострелковой дивизии находится в Новочеркасске (Ростовская область РФ), а 3-й в Валуйках (Белгородская область РФ).

Если Россия заявляет о том, что некоторые силы и средства все-таки выведены, то, скорее всего, речь идет о том, что это подразделения логистики – те, которые строили полевые лагеря для тех войск, которые сейчас сосредоточены вблизи украинских границ.

Но их выводят в Южный и Западный военные округа, это тоже абсолютно недалеко.

Дополнительные 7 тысяч – это наращивание ударных сил и средств. То есть тех бойцов, которые поставили палатки, уже вывели, а сейчас в эти палатки пришли те, кто будет наступать.

– Это значит, что наступление не отменяется?

– Никто не говорил о том, что оно может отмениться. Россия заявила только о том, что она начинает отведение своих войск от украинских границ. Фактически – да, некоторые войска она отвела. Но некоторые привела опять.

Как всегда, Кремль ведет политику двойных стандартов.

– Общее количество российских военных на границе с Украиной осталось примерно тем же?

– Примерно да, но оно имеет тенденцию к увеличению. Эшелоны продолжают двигаться в западном направлении.

– Это может быть связано с учениями в Беларуси? Или это непосредственная угроза для нас?

– На данный момент это угроза, связанная с учениями в Беларуси. Потому что полевые учения – это наиболее удобная причина, повод. Просто меняешь направление движения войск – и они пошли не по территории Беларуси выполнять учебное задание, а вторглись на территорию Украины, выполняя боевую задачу.

– Какой процент вероятности вторжения вы даете?

– К сожалению, вероятность остается высокой. После заявлений об отводе войск она не уменьшилась.

– Через реку Припять на территории Беларуси, расположенную чуть более, чем в 6 километрах от границы с Украиной, построен понтонный мост. Зачем он нужен?

– Там уже нет сосредоточения российских войск, но мост остался. Это действительно один из путей в Чернобыльскую зону для совершения провокаций.

– Почему именно Чернобыльская зона? Чем она удобна с военной точки зрения?

– Первое – там нет местного населения, поэтому удобно организовывать провокации, вести боевые действия. Это намного проще, чем в густонаселенной местности.

Второе – на днях непризнанный президент Беларуси Лукашенко заявил, что Беларусь может втянуться в войну с Украиной, если "оголтелые украинские нацики совершат какие-то провокации". То есть он фактически уже назвал виновных в возможной украинско-российской войне.

Подобные провокации уже были в мировой истории. Совершить их довольно просто.

– Если через этот понтонный мост пойдут танки, мы сможем ответить Javelin. И ни одного танка не останется. Разве не так?

– Чтобы пошли танки, сначала будет проведено несколько ударов, чтобы вас там с "Джевелинами" не было. Танк пойдет только тогда, когда он будет уверен в том, что "Джевелинов" там нет.

– По вашим оценкам, сколько сейчас на наших границах совокупно российских военнослужащих?

– Не менее 140 тысяч.

– Этого достаточно для вторжения?

– Этого достаточно для того, чтобы провести спланированную операцию "наказания" – без оккупации украинской территории, без захвата больших городов. Ее цель – сделать украинскую армию недееспособной, фрагментировать ее, а затем политическими, дипломатическими методами изменить ситуацию в Украине в свою пользу.

– Но Украина получает тонны военной помощи.

– Понимая этот сценарий, союзники Украины помогают ей выстоять при этом первом мощном ударе и сорвать его. Россия не готова вести длительное вооруженное противостояние с Украиной. Возможен только блицкриг, Россия на это рассчитывает.

– По вашим оценкам, как долго будет сохраняться такой высокий градус напряжения?

– На данный момент дипломатическими путями Россия не получила того, чего она хочет. Поэтому она продолжает стратегию нагнетания. Но она пока и не наступает, она готова идти на переговоры. И все-таки потихоньку наращивает силы и средства на границе с Украиной.

Мы люди военные. Даже если все хорошо и спокойно, мы все равно будем готовиться к опасности военного конфликта. Потому что лучше перестраховаться, чем быть застигнутым врасплох.