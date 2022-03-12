Ватикан готов стать посредником ради прекращения огня в Украине: официальное заявление

Ватикан готов стать посредником для прекращения огня в Украине. Там сделают "все возможное", чтобы помочь остановить войну.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью Vatican News. Он подчеркнул, что Святой Престол "готов к любому посредничеству" и назвал войну безумием.

"Мы должны обладать каменным сердцем, чтобы оставаться бесстрастными и позволить этому хаосу продолжаться, пока реки крови и слез продолжают течь", – подчеркнул он.

"Позиция Святого Престола такова, как неоднократно повторял Папа: решительное "нет" войне; война – это безумие, она должна быть остановлена", – заявил представитель Ватикана.

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"У нас перед глазами ужасные образы из Украины. Жертвы среди мирного населения, женщин, стариков и беззащитных детей, заплативших своими жизнями за безумие войны. Тоска нарастает, когда мы видим города с разрушенными домами, без электричества при минусовой температуре, отсутствием еды и лекарств, а также миллионы беженцев, в основном женщин и детей, спасающихся от бомб. За последние несколько дней я столкнулся с группой из них, приехавших в Италию из разных уголков Украины: пустые взгляды, лица без улыбок, бесконечная грусть", – рассказал Паролин.

"В чем вина тех молодых матерей и их детей? Нам нужно было бы обладать каменным сердцем, чтобы оставаться бесстрастными и позволить этому хаосу продолжаться, пока продолжают течь реки крови и слез. Война – это варварство", – сказал он.

Он подчеркнул, что Папа не один раз выступал против войны в Украине. Сам кардинал провел разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, в ходе которого он призвал российскую сторону немедленно прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Китай готов стать посредником на переговорах между Украиной и Россией. Это первый подобный сигнал от официального Пекина с момента полномасштабного вторжения вражеской армии;

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