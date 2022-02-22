В Житомирской области военные атташе 10 стран встретились с командованием Десантно-штурмовых войск ВСУ

Во вторник, 22 февраля 2022 года, в Житомире состоялась встреча представителей военно-дипломатического корпуса из 10 стран, аккредитованных в Украине, с командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины бригадным генералом Максимом Миргородским. Военные и дипломаты обсудили текущую ситуацию в Украине, состояние подготовки и перспективы развития десантно-штурмовых войск ВСУ и возможности сотрудничества с представителями стран-партнеров Украины.

Во встрече приняли участие представители Италии, Литвы, Польши, Германии, Швейцарии, Венгрии, Болгарии, Азербайджана, Румынии и Европейского союза в Украине.

Видео дня

Как отметил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, визит представителей военно-дипломатического корпуса в Житомирскую область свидетельствует о том, что стремление Украины, Европейского Союза и всех партнеров нашего государства к цивилизационному развитию на демократических началах остаются неизменными.

По его словам, Житомирская область неслучайно была выбрана для проведения такой встречи, ведь область предоставила едва ли не наибольшее количество добровольцев, защищающих нашу страну в зоне АТО/ООС, здесь размещаются наиболее боеспособные и опытные воинские части Вооруженных сил Украины, работают оборонные предприятия.