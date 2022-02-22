В Житомирской области военные атташе 10 стран встретились с командованием Десантно-штурмовых войск ВСУ

Надежда Данищук
Политика
1 минута
3,0 т.
В Житомирской области военные атташе 10 стран встретились с командованием Десантно-штурмовых войск ВСУ
nosound
Прослушивание новости на данный момент не доступно

Во вторник, 22 февраля 2022 года, в Житомире состоялась встреча представителей военно-дипломатического корпуса из 10 стран, аккредитованных в Украине, с командующим Десантно-штурмовыми войсками Вооруженных Сил Украины бригадным генералом Максимом Миргородским. Военные и дипломаты обсудили текущую ситуацию в Украине, состояние подготовки и перспективы развития десантно-штурмовых войск ВСУ и возможности сотрудничества с представителями стран-партнеров Украины.

Во встрече приняли участие представители Италии, Литвы, Польши, Германии, Швейцарии, Венгрии, Болгарии, Азербайджана, Румынии и Европейского союза в Украине.

Представители Азербайджана
Представители Италии
Видео дня

Как отметил председатель Житомирской областной государственной администрации Виталий Бунечко, визит представителей военно-дипломатического корпуса в Житомирскую область свидетельствует о том, что стремление Украины, Европейского Союза и всех партнеров нашего государства к цивилизационному развитию на демократических началах остаются неизменными.

Виталий Бунечко и Максим Миргородский во время встречи

По его словам, Житомирская область неслучайно была выбрана для проведения такой встречи, ведь область предоставила едва ли не наибольшее количество добровольцев, защищающих нашу страну в зоне АТО/ООС, здесь размещаются наиболее боеспособные и опытные воинские части Вооруженных сил Украины, работают оборонные предприятия.