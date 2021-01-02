В Зеленского анонсировали визит Макрона и премьера Италии в Украину

В первой половине 2021 года в Украину с официальным визитом могут прибыть президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента и дипломатический советник главы государства Игорь Жовква. В статье для "Зеркала недели" он рассказал об ожиданиях от визитов этих политиков и сотрудничества с другими.

По его словам, дипломатическая команда продолжает украинского-французское взаимодействие в политической и экономической сферах.

"В первой половине 2021-го готовимся к содержательным переговорам на высшем уровне во время официального визита президента Франции Макрона в Украину, в течение которого будет начат и ряд новых экономических проектов", – анонсировал советник Зеленского.

Он отметил, что учитывая запланированные на осень 2021 года парламентские выборы в Германии, власть также будет работать над закреплением в избирательных программах ведущих политических партий ФРГ "украинского вопроса". Речь идет о позиции в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Учитывая тесные дружеские отношения, которые установились у президента Зеленского с премьер-министром Италии во время визита в эту страну, ожидаем визит главы итальянского правительства в Украину, который должен состояться в 2021 году", – подчеркнул Жовква.

Он добавил, что также в ОПУ продолжают активный диалог и взаимодействие с другими государствами "Группы семи" – реализуют установленное стратегическое партнерство с Британией, проводят плодотворный диалог по мобильности и безвизе с Канадой, работают над реализацией экономических проектов с новым правительством Японии.

Также Украина ставит целью построить эффективный диалог с новой администрацией США на всех уровнях, в том числе на самом высоком.

"На повестке дня остается официальный визит президента Украины в США", – отметил Жовква.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этой же статье Игорь Жовква рассказал о трех главных задачах, над решением которых будет работать в 2021 году дипломатическая команда Украины.