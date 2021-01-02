В ОПУ назвали звільнення Криму та мир на Донбасі головними цілями 2021 року

В Офісі президента заявили, що пріоритети для дипломатичної команди України у 2021 році визначатимуть три ключові цілі. Це мир на Донбасі, Крим у складі нашої держави, а сама країна – активний міжнародний гравець.

Про це в статті для "Дзеркала тижня" заявив заступник керівника Офісу президента України і дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква. Першим пріоритетом, за його словами, є збереження та зміцнення міжнародної підтримки країни.

Так, українська влада має намір розвивати активну двосторонню співпрацю зі стратегічними партнерами. Йдеться про Сполучені Штати Америки, Канаду, Британію, Німеччину, Францію, Польщу, Литву й Азербайджан.

Також 2021 року продовжиться робота над реалізацією домовленостей, досягнутих під час зустрічі лідерів "нормандської четвірки" в Парижі.

"Ставимо за мету проведення наступного саміту в "нормандському форматі". Його стратегічним завданням буде обговорення ключового питання встановлення миру на Донбасі на українських умовах. Тут і надалі розраховуємо на підтримку наших партнерів – Німеччини та Франції", – пояснив Жовква.

Дипломатичний радник президента України окреслив лише деякі тактичні завдання щодо Донбасу, які влада реалізовуватиме цього року:

збереження перемир’я, що триває;

активізація роботи Тристоронньої контактної групи;

подальший обмін утримуваними особами;

функціонування наявних КПВВ та повноцінне відкриття нових;

розведення сил і засобів на нових узгоджених ділянках;

реалізація оновленого плану розмінування;

забезпечення доступу МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста) та інших міжнародних гуманітарних організацій до утримуваних осіб;

безперешкодний доступ СММ ОБСЄ на окуповані території.

Крім цього, Україна й надалі працюватиме над посиленням міжнародного тиску на Росію для виконання країною-агресором своїх зобов’язань.

Жовква підкреслив, що 2020 року питання Криму було повернуте в міжнародний порядок денний. Він додав, що важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи, який має пройти в Україні влітку 2021 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в інтерв'ю The New York Times президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб про мир на Донбасі домовлялися "глобальні гравці" без участі України.