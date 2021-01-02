У Зеленського анонсували візит Макрона та прем'єра Італії до України

У першій половині 2021 року до України з офіційним візитом можуть прибути президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

Про це заявив заступник глави Офісу президента і дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква. У статті для "Дзеркала тижня" він розповів про очікування від візитів цих політиків і співпраці з іншими.

За його словами, дипломатична команда продовжує українсько-французьку взаємодію у політичній та економічній сферах.

"У першій половині 2021-го готуємося до змістовних переговорів на найвищому рівні під час офіційного візиту президента Франції Макрона до України, впродовж якого буде започатковано й низку нових економічних проєктів", – анонсував радник Зеленського.

Він зазначив, що з огляду на заплановані восени 2021 року парламентські вибори в Німеччині, влада також працюватиме над закріпленням у виборчих програмах провідних політичних партій ФРН "українського питання". Йдеться про позиції на підтримку суверенітету й територіальної цілісності України.

"Враховуючи тісні дружні відносини, які встановились у президента Зеленського з прем’єр-міністром Італії під час візиту до цієї держави, очікуємо на візит голови італійського уряду в Україну, що має відбутися у 2021 році", – підкреслив Жовква.

Він додав, що також в ОПУ продовжують активний діалог і взаємодію з іншими державами "Групи семи" – реалізовують встановлене стратегічне партнерство з Британією, проводять плідний діалог щодо мобільності та безвізу з Канадою, працюють над реалізацією економічних проєктів із новим урядом Японії.

Також Україна ставить за мету побудувати ефективний діалог із новою адміністрацією США на всіх рівнях, зокрема на найвищому.

"На порядку денному залишається офіційний візит президента України до США", – зазначив Жовква.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цій же статті Ігор Жовква розповів про три головні завдання, над вирішенням яких працюватиме у 2021 році дипломатична команда України.