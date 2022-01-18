В Украину с визитом прибудет госсекретарь США Энтони Блинкен, названа дата – СМИ
19 января в Киев с официальным визитом приедет госсекретарь США Энтони Блинкен. Точная повестка дня переговоров на данный момент неизвестна.
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на собственные источники. Исходя из текущей ситуации в Украине, в издании предположили, что во время его визита будут обсуждаться вопросы безопасности в связи со стягиванием российских войск к украинской границе. Также возможными темами переговоров могут стать меры сдерживания, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае вторжения РФ.
Напомним: ранее Блинкен предупредил, что Россия столкнется с последствиями, если вторгнется в Украину. Запад полностью готов к этому. По его словам, Штаты не ждали прорывов от переговоров с РФ.
Он не стал конкретизировать ответные действия Запада на дальнейшую агрессию России, но отметил, что когда речь идет о санкциях и мерах по необходимому оборонительному укреплению Украины, оборонительному усилению НАТО, Запад "планирует вещи, которые не делались в прошлом".
12 января в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия – НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после двух раундов переговоров России со США и НАТО были разногласия, что может говорить об их "плохом" итоге. Также он добавил, что Альянс не вправе указывать России как перемещать войска на своей территории.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Блинкен заявил, что демократические страны должны решительно защищать Украину перед агрессией России. Это необходимо, среди прочего, для защиты международной безопасности;
ранее в России допустили вероятность размещения Москвой своего оружия в Украине. Речь идет именно о наступательном вооружении РФ.