В Украину прибыл новый посол Израиля: кто такой Михаил Бродскиий и что о нем известно

В воскресенье, 8 августа, новый посол Израиля Михаил Бродский прибыл в Украину. На этом посту он сменил Джоэля Лиона.

Как отметили в ведомстве, дипломаты "поделились" с новым послом "настоящими украинскими традициями" и выразили надежду на "эффективное сотрудничество". Что известно о Михаиле Бродском, читайте далее в OBOZREVATEL.

Михаил Бродский родился в 1972 году в Санкт-Петербурге, а в 1990 году его семья переехала в Израиль. Окончил Тель-Авивский университет со степенью бакалавра политических наук и магистра дипломатии и национальной безопасности.

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С 2002 года – на дипломатической работе в МИД Израиля.

В 2003-2008 годы занимал пост пресс-атташе посольства Израиля в России.

В 2009-2013 – директор по связям с общественностью посольства Израиля в Лондоне.

В 2015-2018 – посол Израиля в Казахстане и по совместительству в Кыргызстане.

На должность в Украине Бродский был номинирован еще в ноябре 2020 года. 20 июня 2021 года дипломат сообщил в своем в Facebook, что правительство Израиля одобрило его кандидатуру.

Примечательно, что Михаил Бродский стал первым репатриантом (гражданином, вернувшимся на историческую родину, – ред.), получившим должность посла в своем государстве.

"Для людей, которые его (посла, – ред.) окружают за границей, посол и есть Израиль. Все, что он говорит, все, что он пишет, все, что он делает публично, делает Израиль. Об этом нельзя забывать, потому что, если ты вдруг начнешь продвигать свое личное мнение по какому-то вопросу, это будет неуместно, непрофессионально, глупо и неправильно", – сказал он в интервью NEWS.ru в 2016 году.

А в интервью Forbes дипломат рассказал, что секрет успеха Израиля в сфере науки и технологий, по его мнению, заключается в том, что значительную часть населения страны составляют иммигранты, а также в особенном подходе к решению интеллектуальных задач.

"Иммигрант изначально имеет задатки предпринимателя. Он готов рисковать, для того чтобы добиться успеха. ... На протяжении веков евреи занимались толкованием священных текстов, споря между собой, отстаивая свое мнение, не признавая авторитетов. На генетическом уровне это работает и сейчас, когда нужно найти новый способ решения той или иной технической задачи", – отметил он.

Кроме того, по словам Михаила Бродского, Израилю с самого своего основания пришлось развивать высокотехнологичную оборонную промышленность: "Многие изобретения были придуманы именно в армии и только потом адаптированы к гражданским нуждам".

Как сообщал OBOZREVATEL, новому послу Израиля в Украине подарили вышиванку. На этот пост Михаил Бродский был назначен 20 июня.

Напомним также, Украина и Израиль ведут работу по взаимному признанию COVID-паспортов. Украинская сторона практически доработала соответствующий документ.