Новый посол Израиля прибыл в Украину: ему подарили вышиванку. Фото

В воскресенье, 8 августа, в Украину прибыл новый посол Израиля Михаэль Бродский. Его встретили со всеми настоящими украинскими традициями и подарили вышиванку.

Дипломаты выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество. Об этом сообщило посольство Израиля в Украине на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Дипломаты Посольства Израиля в Украине встретили нашего нового посла Михаэля Бродского. Дипломаты поделились настоящими украинскими традициями и выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество", – сказано в сообщении.

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Родился в 1972 году в Ленинграде, а в 1990 году с родителями переехал в Израиль.

Получил степень бакалавра в области политологии и степень магистра в области дипломатии и национальной безопасности.

В 1996 году завершил службу в армии и познакомился с активистами "Исраэль бе-Алия", и его взяли на должность пресс-атташе парламентской фракции.

В 2002 году пошел работать в Министерство иностранных дел Израиля. Работал пресс-атташе в посольстве Израиля в Москве (2003-2008), политическим атташе в посольстве Израиля в Москве (2006-2008) и директором по связям с общественностью в посольстве Израиля в Лондоне (2009-2013).

С 6 сентября 2015 года – посол Израиля в Республике Казахстан и посол-нерезидент в Кыргызстане.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, послом Израиля в Украине в воскресенье, 20 июня, назначили израильского дипломата Михаэля Бродского. Он сменит на этом посту Джоэля Лиона, проработавшего три года.