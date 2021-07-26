Украина и Израиль вышли на финальную стадию согласования COVID-паспортов

Между Израилем и Украиной активизировалась работа по взаимному признанию COVID-паспортов. В частности, украинская сторона почти доработала соответствующее соглашение.

Об этом шла речь во время онлайн-встречи 26 июля между представителями министерств и ведомств двух стран, сообщается на сайте посольства Украины в Израиле. На ней также обсуждалось паломничество хасидов в Умань в 2021 году.

Стороны рассказали о стадии доработки и приведения в соответствие сертификатов с нормами обеих стран и Всемирной организации здравоохранения.

В частности, посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что документ упростит посещение нашей страны израильскими паломниками во время празднования еврейского Нового года (Рош ха-Шана). Поэтому подписать соглашение стоит как можно скорее.

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"Проект указанного соглашения еще в мае израильская сторона передала на согласование, он фактически полностью доработан", – подчеркнул дипломат.

Также он добавил, что Киев ведет переговоры с представителями религиозных общин, чтобы согласовать все детали касательно паломничества в Умань.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, что наша страна приняла решение временно ввести так называемую желтую книжку, которая позволит путешествовать в европейские страны.

При этом он отметил, что в ЕС пока не договорились о едином образце сертификатов.